Nouvelles façons de faire pour les assemblées publiques de consultation à Chambly

À la suite des annonces liées aux assouplissements des mesures sanitaires, la Ville de Chambly souhaite informer les citoyens des nouvelles façons de faire entourant les prochaines assemblées publiques de consultation, contribuant à faciliter la compréhension et l’implication des citoyens dans le processus d’adoption réglementaire.

Puisqu’il est possible de renouer avec les rencontres en mode présentiel, la municipalité organisera ces rencontres de 17 h à 20 h, aux dates et lieux préalablement précisés. La première heure sera consacrée à une séance d’information, animée par l’un des urbanistes du Service de la planification et du développement du territoire, portant spécifiquement sur le projet de règlement ciblé. Les deux heures subséquentes seront consacrées à l’assemblée publique de consultation proprement dite, dirigée par un ou plusieurs élus municipaux.

Ainsi, pendant la période dédiée à la séance d’information, l’urbaniste présent expliquera le projet de règlement, aidant les citoyens à mieux comprendre le contexte et les enjeux liés à ce dossier. Celui-ci sera également disponible pour répondre aux questions qui seront adressées sur le sujet. Suivra la période prévue pour l’assemblée publique de consultation, permettant aux élus présents d’être à l’écoute des impressions et des commentaires formulés par les citoyens sur ledit projet de règlement.

Possibilité de réviser le projet

Selon la nature des préoccupations formulées par les citoyens, le projet de règlement pourra être révisé et soumis à nouveau aux élus municipaux lors de la prochaine assemblée du conseil municipal, permettant par la même occasion aux citoyens d’y prendre part et de s’adresser au conseil.

Rappelons que les citoyens peuvent consulter l’ensemble des informations portant sur les projets de règlements d’urbanisme et sur les assemblées publiques de consultation projetées ou en cours, en visitant le site ville.chambly.qc.ca (Ville/Assemblées publiques de consultation). Ils y trouveront notamment la date et l’heure de la séance d’information et de consultation, le projet de règlement, de même qu’une capsule d’information. Celle-ci permettra aux citoyens de se saisir du sujet et des explications proposées par l’urbaniste avant même d’assister à la séance d’information ou advenant le cas où ils ne pourraient être présents à cette dernière.

Il est à noter que les gens qui ne peuvent assister à la séance d’information peuvent communiquer avec le Service de la planification et du développement du territoire, au 450 658-0537 pour obtenir plus de détails ou pour adresser leurs questions en lien avec le projet de règlement.