De nombreuses traverses de cours d’eau nécessitent une restauration en Montérégie

En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars Journée internationale des forêts. Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l’importance des différents types de forêts. Ce jour-là, les municipalités sont invitées à créer des projets et des activités autour des forets et des arbres, de petite à grande échelle, par exemple des levées de fonds, des reboisements, des plantations d'arbres.