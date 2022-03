Dix-huit entreprises du Québec parraineront 1000 familles de l'Ukraine

Ce sont plus de 150 personnes qui sont venues soutenir les locataires de la Villa Belle Rivière et la communauté de Richelieu pour démontrer l’importance de l’OSBL d’habitation et l’intérêt que celui-ci reste un bien collectif lors d’une mobilisation qui s’est tenue cette fin de semaine, sur le parvis de l’église, tout à côté des deux immeubles concernés. La représentante des locataires, Sylvie Adam, y a raconté combien les locataires sont inquiets pour leur avenir, mais aussi combien ils sont peinés pour les futurs locataires, les gens inscrits sur la liste d’attente, l’avenir du site. « Nous sommes inquiets pour l’augmentation de loyer et pour les futurs locataires. Devrons-nous éventuellement subir un changement de vocation et être transformé en condo comme on le voit de plus en plus un peu partout dans la province ? En demeurant un OSBL, la continuité du projet initial serait assurée et notre valeur marchande pourrait servir de levier financier afin de construire d’autres immeubles sociaux communautaires », a-t-elle notamment témoigné.