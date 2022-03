Opération grand ménage 2022  à Chambly

Dans le cadre de l’Opération grand ménage prévue le 7 mai, la Ville de Chambly fera la collecte des objets recyclables n’allant pas dans le bac bleu.

Cette collecte spéciale permettra aux citoyens de se départir de plusieurs matières de façon écologique. En effet, plusieurs objets et matières sont réutilisables et recyclables, mais ne doivent pas se retrouver dans la collecte du bac bleu, car le centre de tri ne peut pas bien les séparer des autres matières.

Voici ce qui sera accepté : ampoules fluocompactes et incandescentes, styromousses d’emballages, de construction et alimentaires (ex. : barquettes alimentaires en styromousse, petits pots de yogourt et ustensiles numéro 6), assiettes d’aluminium, sacs de lait (sacs de couleur contenant les trois poches de lait), bouchons de liège, contenants en verre non consignés, attaches à pain, goupilles de canettes d’aluminium, crayons en plastique (stylos, surligneurs, marqueurs, pousse-mine et crayons-feutres), masques et gants à usage unique, petits appareils électroniques (iPod, cellulaires, MP3, appareils photo, fils, câbles, chargeurs, tablettes, écouteurs), cartouches d’encre pour imprimantes, piles, produits d’hygiène dentaire (brosses à dents, tubes de dentifrice, brosses à dents électriques, emballages de soie dentaire et brosses interdentaires) et sièges d’auto pour enfants. Les produits seront tous dirigés vers des recycleurs spécialisés.

De plus, vos lunettes sont les bienvenues; elles seront données à des gens dans le besoin. La réutilisation reste une option encore plus intéressante que le recyclage, selon le principe des 3R (réduire, réutiliser, recycler). Bon grand ménage et rendez-vous le samedi 7 mai, de 9 h à 15 h, à la caserne Serge-Caron (1303, boul. Fréchette).