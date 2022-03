Les citoyens de Chambly peuvent se défaire gratuitement de leurs produits domestiques dangereux

Le CISSS de la Montérégie-Est lance un sondage à l’intention des personnes handicapées qui ont reçu ou qui reçoivent des services dans ses installations dans le but d’identifier les principaux obstacles à l’intégration et ainsi faire les ajustements qui s’imposent. Cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées dont l’objectif est de réduire les obstacles à l’intégration sociale de ces personnes et mettre en place les moyens pour les surmonter.