Espace Chambly : un espace de participation publique pour les citoyens

Dans le cadre de sa démarche de participation publique amorcée en 2021, la Ville de Chambly a lancé sa toute nouvelle plateforme Espace Chambly. Celle-ci facilitera grandement les consultations virtuelles effectuées auprès des citoyens et permettra de suivre l’évolution des différents dossiers.

Des plus faciles à utiliser et à consulter, cet espace permettra aux citoyens d’accéder en quelques clics aux dossiers, documents, étapes, échéanciers et autres informations utiles, en plus de pouvoir participer concrètement aux consultations en ligne.

Que ce soit par le biais d’outils tels : un mur à idées, un sondage, une carte interactive, un vote sur des propositions concrètes et plus encore; les citoyens sont encouragés à s’impliquer et à s’exprimer sur les sujets proposés, afin d’avoir un apport concret dans la planification, la gestion et le déploiement de leur municipalité. Par le biais de leur participation, ils contribuent à forger une ville à leur image, respectant leurs valeurs et leur style de vie.

Les citoyens sont invités à découvrir la plateforme espacechambly.ca dès maintenant et à se créer un compte d’utilisateur, afin de participer aux consultations en ligne menées par la Ville; demeurer à l’affût de celles-ci, de leur évolution et être informé des nouveaux projets qui seront ajoutés.

Précisons que cet outil est complémentaire aux activités de participation publique qui pourront être organisées en présentiel, selon la teneur des sujets et des dossiers.

Premier sondage en cours : présence des chiens dans les lieux publics

Les citoyens peuvent déjà utiliser concrètement la nouvelle plateforme. Jusqu’au 10 avril, ils pourront répondre à un court sondage accessible sur espacechambly.ca. Ils pourront ainsi participer à la réflexion contribuant à orienter le règlement portant sur la présence des chiens dans les lieux publics.