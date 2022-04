Les citoyens de Chambly invités à poser leurs questions sur l’évaluation foncière

L’organisme POSA/Source des Monts (POSA/SDM) et Stéphane Fallu lancent, aujourd’hui, une campagne de financement pour un projet d’hébergement novateur dédié aux jeunes qui doivent quitter les centres jeunesse une fois qu’ils ont atteint la majorité : la Maison Stéphane Fallu. Ce que plusieurs ignorent, c’est qu’à 18 ans, les jeunes adultes se retrouvent seuls et sans filet social. Il y a, en effet, une date de péremption sur l’aide qu’ils ont le droit de recevoir. Malheureusement, l’itinérance et la drogue peuvent devenir leurs uniques issues. En laissant ces jeunes à eux-mêmes, il est difficile de croire qu’ils pourront poursuivre leurs études et se bâtir un avenir tout en travaillant, souvent au salaire minimum.