La Ville de Chambly honore deux citoyens d’exception

Lors de sa première cérémonie protocolaire de reconnaissance de citoyens d’exception, le 5 avril dernier, la Ville de Chambly a souligné l’implication de deux citoyens engagés ayant su se démarquer positivement par leur contribution dans la communauté. Il s’agit de messieurs Alain Boudreau et François Pellerin qui ont été invités à signer le registre d’honneur au Pôle culturel de Chambly en présence des membres du conseil municipal.

La mairesse de la Ville de Chambly, madame Alexandra Labbé a fait un bref résumé de l’engagement des deux citoyens honorés démontrant comment, par leur implication, ils ont marqué de manière exceptionnelle la collectivité.

Alain Boudreau

Arrivé à Chambly en 1970, Alain Boudreau a consacré une grande partie de sa vie au service de sa communauté, dont une douzaine d’années auprès de sa paroisse. Membre des Chevaliers de Colomb depuis plus de 50 ans, il a participé, entre autres, à la traditionnelle remise des paniers de Noël.

Depuis 19 ans, il a investi son énergie et sa détermination dans le Relais pour la vie. L’un des piliers de cet événement, il a contribué à son succès par son dévouement et sa persévérance, permettant de récolter d’importants fonds pour la recherche contre le cancer. En 2017, la Société canadienne du cancer lui a remis la médaille du courage, décernée à un survivant canadien grandement impliqué pour cette cause. Par sa générosité et sa passion pour aider les autres, il est devenu un phare de lumière, une inspiration pour une foule de bénévoles.

François Pellerin

Il a débuté sa carrière en 1972 à l’hôtel La Sapinière de Val-David. Cinquante ans plus tard, la réputation en gastronomie de ce chef fait rayonner notre Ville partout au Québec. À Chambly, il a contribué à la création d’un concept original de cuisine du terroir alliant la bière québécoise aux plats typiques de la Nouvelle-France au restaurant Fourquet Fourchette. En 2007, il a été élu Chef national de l’année par la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ).

La passion pour son art se reflète par son engagement dans son domaine ainsi que dans le milieu communautaire local. Membre du conseil d’administration de l’organisme La corne d’abondance, il travaille bénévolement sur le développement d’un projet de service de traiteur avec l’école secondaire. Au niveau municipal, il siège sur la Table consultative développement économique et achat local.

Depuis 2009, il dévoue son talent culinaire au Garde-manger de François, l’un des meilleurs établissements identifiés pour ses croissants et ses baquettes dans la région montréalaise. Cet hiver, il a annoncé qu’il mettait sa boutique gourmande en vente afin de consacrer son temps pour la santé de sa conjointe, en précisant qu’il voulait que la mission de son commerce se poursuive avec sa fidèle équipe.

La Ville remercie ces deux citoyens d’exception pour leur apport à la bonification de la qualité de vie dans la municipalité ainsi qu’au rayonnement de Chambly contribuant à la fierté des Chamblyens.

Pour déposer une proposition

Les candidatures pour un citoyen d’exception doivent être proposées par une tierce personne, c’est-à-dire autre que la personne honorée. Il faut remplir un formulaire disponible sur le site www.ville.chambly.qc.ca.