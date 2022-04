270  782 $ versés pour le mieux-être des enfants de la Montérégie

À l’aube du 35e Téléthon, qui aura lieu le 5 juin en direct du Théâtre Capitole, Opération Enfant Soleil renouvelle sa formule de capsules régionales afin de dévoiler les projets financés dans les hôpitaux du Québec. Ce sont donc 17 nouvelles capsules vidéo, tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires, qui mettront en lumière l’importance de la générosité des Québécois et qui seront dévoilées au cours des prochains mois.

Celles-ci présenteront les 75 octrois qui seront remis cette année aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

En Montérégie

Dans la région de la Montérégie, 270 782 $ ont été versés à onze établissements en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra d’améliorer l’offre de soins pour les problèmes de santé touchant la réadaptation et la santé mentale, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés.

Voici un vidéo pour découvrir de quelle façon il est possible de soutenir les familles comme celle de Lorianne, Enfant Soleil de la région, en rémission d’une leucémie lymphoblastique aiguë : youtu.be/YEsT8EmXFfI

« Opération Enfant Soleil représente, pour un centre comme le nôtre, une source de financement qu’on ne peut pas laisser de côté. Ça nous permet de faire l’achat d’équipements pour offrir les meilleurs soins aux enfants de la région, d’utiliser les équipements dont ils ont vraiment besoin et de diminuer les hospitalisations. » témoigne Dre Stéphanie Morissette, chef d’unité à l’Hôpital du Haut-Richelieu.

À ce jour, c’est plus de 4,7 millions de dollars qui ont été versés dans la région. Au cours des prochaines semaines, la générosité des Québécois sera mise à l’honneur dans plusieurs capsules vidéo représentant chacune une région de la province.

Détail des octrois versés aux établissements de la Montérégie

En 2022, 270 782 $ seront remis à onze établissements de santé de la région pour la réalisation de projets et l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible, entre autres, d’améliorer l’offre de soins pour les problèmes de santé touchant la réadaptation et la santé mentale, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés. Découvrez le détail des sommes versées cette année.

24 679 $ remis à l’Hôpital Charles-Le Moyne

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 6 019 $ pour l’achat d’un bilirubinomètre, permettant de suivre le taux de bilirubine dans le sang et d’un moniteur à signes vitaux, permettant d’assurer une surveillance constante des paramètres vitaux des enfants. L’octroi permettra également à l’hôpital de se procurer un spiromètre avec écran tactile, un appareil permettant le dépistage et une prise en charge plus rapides de l’asthme et des problèmes respiratoires. L’acquisition d’un lit bassinette, qui assure le confort des poupons et d’un lit pédiatrique, qui facilite les interventions du personnel soignant tout en assurant le bien-être des enfants, sera également possible grâce à la somme remise. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 264 602 $ à cet hôpital.

51 822 $ remis à l’Hôpital du Haut-Richelieu

L’octroi permettra à l’hôpital de se procurer un CPAP/Bipap, un appareil respiratoire permettant aux enfants en pédiatrie d’avoir une meilleure récupération au niveau de l’effort respiratoire et ainsi diminuer les risques d’intubation. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 509 417 $ à cet établissement.

35 648 $ remis à l’Hôtel-Dieu de Sorel

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux s’unissent et offrent tous deux un montant de 17 824 $ pour financer l’achat d’une table de réanimation néonatale. L’hôpital possédant déjà un dôme de réanimation néonatale, l’ajout d’une table permettra d’optimiser leurs services lors de naissances multiples ou à risque. La table permet de stabiliser un enfant en détresse à la naissance, tout en offrant la possibilité d’administrer de l’oxygène, de contrôler la température et d’avoir tout l’équipement et le matériel nécessaire à portée de main. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 387 787 $ à cet établissement.

34 933 $ remis à l’Hôpital Honoré-Mercier

Cette somme permettra l’acquisition d’un ventilateur médical d’urgence portatif ainsi que les accessoires l’accompagnant. Ce ventilateur consiste à offrir un support respiratoire lors du transport. Dédié uniquement à la pédiatrie, il permet de répondre efficacement aux urgences et aux transferts en centre hospitalier. L’octroi financera également l’achat d’un moniteur de signes vitaux, permettant d’optimiser les soins offerts aux patients et offrant des soins plus rapides aux familles, en réduisant le temps de l’évaluation et d’attente. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 612 883 $ à cet établissement.

52 915 $ remis à l’Hôpital Pierre-Boucher

Cet octroi financera un respirateur avec l’option ventilation qui donne à la clientèle pédiatrique un accès plus facile à des soins à proximité. Cet équipement améliore ainsi la sécurité de la clientèle néonatale et pédiatrique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 604 181 $ à cet établissement.

691 $ remis au CLSC et au Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion

Cette somme permettra l’acquisition d’une balance pédiatrique et de sa mallette. Cet équipement est indispensable pour assurer un suivi régulier du poids des nouveau-nés, des bébés prématurés ou toute clientèle pédiatrique. Très utile en contexte pandémique, l’ajout de cet équipement permettra le prêt à domicile et servira à effectuer un suivi à distance. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 32 861 $ à cet établissement.

18 365 $ remis au Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) Vaudreuil-Dorion

La somme remise financera de nouveaux équipements pour les différents centres de réadaptation en déficience physique de la région. Le CRDP de Saint-Jean-sur-Richelieu pourra se procurer une marchette unique au cadre dynamique, ce qui facilite l’acquisition de la marche en fournissant un support adéquat. Il pourra se procurer également un mini-fauteuil roulant servant de motivateur pour les parcours moteurs. Le CRDP de Granby fera l’acquisition de matériel pour sa clientèle pédiatrique lourdement handicapée ayant une déficience motrice, dont deux ensembles de jeux adaptés qui permettront de stimuler le développement des habiletés cognitives et de la communication. Quant aux CRDP Vaudreuil-Dorion et CRDP Châteauguay, ils feront l’acquisition de deux vélos d’équilibres facilitant le gain d’autonomie pour le loisir et favorisant l’intégration sociale. Une table ajustable en hauteur pour la salle d’intervention sera également acquise. Destinée à la clientèle âgée de 7 à 17 ans présentant une déficience du langage ou motrice, elle favorise une bonne posture pour maximiser l’attention et les habiletés de motricité fine. Finalement, le Foyer de groupe en déficience physique de Longueuil fera l’acquisition d’un levier électrique permettant aux enfants d’accéder aux tapis de sol de façon sécuritaire et d’un lève-personne autoportant favorisant les transferts de manière sécuritaire. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 145 649 $ au centre.

10 528 $ remis à l’Hôpital Anna-Laberge

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux versent tous deux 4 228 $ pour l’achat d’un bilirubinomètre, un appareil permettant aux bébés de recevoir des soins à domicile plutôt qu’en centre hospitalier. L’octroi finance également l’acquisition d’une balance pédiatrique et de sa mallette pouvant être prêtée aux familles pour les soins à l’externe, permettant d’effectuer un suivi à distance, une option idéale en contexte pandémique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 286 732 $ à cet établissement.

27 575 $ remis à l’Hôpital du Suroît

L’octroi permettra l’obtention d’une balance pédiatrique et de sa mallette permettant les suivis à distance. Elle permettra de suivre l’état de santé du poupon, tout en réduisant les déplacements et en favorisant le confort du domicile familial. L’hôpital fera également l’acquisition d’un lit à bassinette, qui assure le confort des nourrissons et d’un lit pédiatrique, qui facilite les interventions du personnel soignant tout en assurant le bien-être des enfants. L’obtention d’un moniteur à signes vitaux permettant d’assurer une surveillance constante des paramètres vitaux des enfants sera aussi possible.

Une partie de la somme sera dédiée au programme « Agir tôt », qui s’adresse à la clientèle 0-5 ans et qui a pour objectif la détection rapide des enfants susceptibles de présenter des vulnérabilités développementales. Cette somme permettra l’acquisition de quatre chaises multipostions ajustables servant à améliorer le développement de l’enfant en sécurité, de trois tablettes électroniques utilisées auprès des enfants présentant des difficultés langagières et un support à ballons mural. Une balance pédiatrique électronique servant à obtenir un meilleur suivi chez l’enfant ainsi qu’un tensiomètre électronique sur roulettes permettant de prendre la tension artérielle sont également octroyés dans le cadre du programme.

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux donnent chacun le montant de 4 229 $ pour le financement d’un bilirubinomètre permettant d’effectuer le suivi du taux de bilirubine dans le sang à domicile. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 513 553 $ à cet établissement.

691 $ remis à l’Hôpital Barrie Memorial

Le montant remis financera une balance pédiatrique et de sa mallette, indispensables pour assurer un suivi régulier du poids des nouveau-nés, des bébés prématurés ou toute clientèle pédiatrique. Puisque la balance est portative, le suivi pourra être effectué à distance, permettant de réduire les déplacements des parents.

12 935 $ remis au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDI)

Un montant forfaitaire sera versé pour l’achat de tablettes électroniques avec étuis, utiles pour les enfants rencontrant des difficultés du langage. Ces outils permettent de bien évaluer les enfants, de cibler les objectifs d’intervention à travailler en réadaptation ainsi que de mesurer les progrès effectués. Le montant forfaitaire financera également de nombreux équipements pour le CRDI de Granby dont une balançoire et un nid hamac pour évaluer les habiletés sensorielles et cibler des interventions appropriées, un ensemble de suspension pour soutenir les équipements suspendus, une table rétractable ainsi que des miroirs pour faciliter les interventions auprès de la clientèle. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 40 129 $ à cet hôpital.