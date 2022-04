Des familles d’accueil recherchées pour accueillir des jeunes en Montérégie

La Ville de Chambly rappelle aux citoyens que les prochaines collectes de résidus verts et des feuilles mortes sont prévues les lundis 18 avril, 2, 16 et 30 mai. Les résidus verts sont des matières végétales issues d’activités de jardinage ou de désherbage, telles que : résidus de plantes et mauvaises herbes, chaume, feuilles mortes, brindilles et résidus de jardin.