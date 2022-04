Collectes des résidus verts pour le printemps à Chambly

La Ville de Chambly rappelle aux citoyens que les prochaines collectes de résidus verts et des feuilles mortes sont prévues les lundis 18 avril, 2, 16 et 30 mai.

Les résidus verts sont des matières végétales issues d’activités de jardinage ou de désherbage, telles que : résidus de plantes et mauvaises herbes, chaume, feuilles mortes, brindilles et résidus de jardin.

Contenants admissibles :

Sacs de papier et boîtes de carton (25 kg max.)

Bacs roulants autres que bleus ou bruns (100 kg max.)*

Poubelles fermées et munies de poignées (25 kg max.)

*Il est important que les bacs et les poubelles soient identifiés « RÉSIDUS VERTS » ou « RV ».

Rappelons que les sacs de plastique (oxobiodégradables, compostables ou biodégradables) sont refusés en tout temps puisqu’ils nuisent au processus de compostage en biométhanisation en plus de contaminer les sols et les cours d’eau. Les citoyens ayant déjà ramassé leurs résidus verts et feuilles mortes dans des sacs de plastique peuvent s’en défaire de différentes façons :

Les transférer dans des sacs de papier.

Les vider dans leur bac roulant ou contenant, en prenant soin d’identifier « RÉSIDUS VERTS ».

Pratiquer le feuillicyclage.

Composter les matières à l’extérieur, à l’arrière de votre terrain .

De plus, les rognures de gazon, les excréments de chiens et les plantes peuvent être déposés dans l’Organibac (bac brun) en tout temps.