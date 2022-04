Le festin de crabes est de retour à La Maison amérindienne

C’est sous la présidence d’honneur du Grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay, que La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire tiendra le samedi 23 avril à 18 h une nouvelle édition du « Festin de crabes », une activité de levée de fonds importante pour l’organisme, organisé en collaboration avec la Première Nation.

En plus de savourer une excellente chaudrée de mactre de stimpson, les convives pourront déguster du crabe des neiges, des salades variées, des fromages divers et, pour clore le festin, la fameuse tarte au sucre sans croute de La Maison. Cette activité au coût de 150 $ permet à l’organisme qui travaille au rapprochement des peuples depuis maintenant plus de 20 ans de poursuivre sa mission.

C’est en 2019, année internationale des langues autochtones, que la Première Nation Malécite de Viger décida de reprendre son nom traditionnel de Wolastoqiyik Wahsipekuk ce qui signifie le Peuple de la belle rivière près du Fleuve Saint-Laurent. Il s’agit de la seule Première Nation Wolastoqiyik au Québec, puisque six autres Nations sont situées au Nouveau-Brunswick. Après la perte des terres de réserve de Viger en 1869, la communauté s’est dispersée sur les territoites du Québec, du Canada et des États-Unis. Elle dispose aujourd’hui d’un territoire situé dans le canton de Whitworth, près de Rivière-du-Loup, et d’un petit lot à Cacouna ne contenant que le bureau administratif de la Nation, ce qui en fait la plus petite réserve autochtone au Canada. La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk exploite une entreprise de pêche commerciale (EPC) et travaille à diversifier son économie, notamment en développant des partenariats sur le plan régional.

Le « Festin de crabes Wolastoqiyik Wahsipekuk » aura lieu le samedi 23 avril à 18 h. Le nombre de places étant limité, il est important de réserver au 450 464-2500 ou à [email protected]