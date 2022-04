Agir concrètement sur l'enjeu environnemental qu’est la gestion des déchets et de la consommation du plastique

Nature-Action Québec (NAQ) annonce la création d’un nouveau volet à la suite du projet FILET ZÉRO DÉCHET- AGIR À LA SOURCE. Cette initiative pionnière au Québec a permis à l’organisme à but non lucratif et à ses huit partenaires municipaux d’agir concrètement sur cet enjeu environnemental d’importance qu’est la gestion des déchets et de la consommation du plastique.

Plus précisément, ce sont les villes de Beloeil, Boucherville, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Sainte-Julie, Varennes et Verchères qui ont appuyé ce projet avec engouement en 2021.

Des résultats impressionnants et de la nouveauté pour 2022

En 2021, pas moins de six municipalités ont pu installer des filets aux exutoires pluviaux sur une période de 3 mois, ce qui a permis à NAQ d'amasser près de 317 kg de déchets. De plus, grâce à la campagne de sensibilisation émise autour du projet, notamment une capsule vidéo informative, un jeu-questionnaire de personnalité « écolo », la participation de 98 commerçants au mouvement ICI et finalement un marquage au sol de sensibilisation près des bouches d’égout, 37 450 Canadiens et Canadiennes ont été informés.

En 2022, six villes, dont une nouvelle, participeront au projet LA RÉDUCTION DES DECHETS – POUR UN FLEUVE EN SANTÉ soit Beloeil, Boucherville, Candiac, Mont-Saint-Hilaire, Varennes et finalement Verchères. Les filets fixés aux exutoires pluviaux seront installés pour une période de 6 mois. Une fois l’installation complétée et supervisée par le fournisseur infraStruct, les équipes de Nature-Action Québec (NAQ) procéderont à la caractérisation des déchets interceptés.

Une campagne de communication sera aussi déployée auprès des citoyens afin de les sensibiliser et les responsabiliser à la réalité du circuit de l’eau et du cycle de vie des déchets que nous générons. De plus, des ateliers destinés aux élèves seront présentés dans les écoles. Cette initiative permettra d’éveiller les consciences des plus jeunes dans le but d’encourager le changement d’habitudes en vue de réduire l’utilisation du plastique à usage unique et d’éviter qu’il ne se retrouve dans l’environnement. Enfin, trois corvées de nettoyage seront organisées au courant de l’année.