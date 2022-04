Comment bénéficier d'une aide alimentaire à Montréal?

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation: il s’agit non seulement d’un passage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais aussi d’une condition essentielle pour vivre en santé et dans la dignité.

Les organismes d’aide aux immigrants soutiennent souvent de nouveaux arrivants qui se trouvent dans une situation financière précaire. Certains viennent de pays pauvres ou ont de la difficulté à trouver un emploi. Heureusement, plusieurs organismes ont pour mission de leur fournir de l’aide alimentaire.

Banques alimentaires

Les banques alimentaires distribuent des boîtes de nourriture gratuites qui contiennent de la nourriture qui provient de dons, de campagnes de collecte ou de surplus de supermarchés. Les paquets, dont la taille varie en fonction du nombre des membres de la famille, sont remplis de cannes, de pain, de pâtes et de toutes sortes de produits périssables et non périssables. Chaque mois ou chaque semaine, les personnes qui souhaitent en profiter doivent se rendre sur place pour recevoir les boîtes dont la quantité est limitée.

Épiceries solidaires

Les magasins d’alimentation solidaires permettent aux consommateurs en difficulté économique d’acheter des aliments frais et des denrées non périssables à prix réduit. Contrairement aux paniers des banques alimentaires, ces organismes donnent aux usagers l’occasion de choisir ce qu’ils prennent.

Cuisine collective

La cuisine collective est un moyen amusant et économique de cuisiner en groupe et d’apprendre de nouvelles recettes. Ensemble, les participants concoctent de bons petits plats d’une valeur d’environ un dollar par portion; il arrive aussi que ce service inclut des conseils pour adopter de saines habitudes alimentaires. Plusieurs organismes d’aide pour immigrants organisent des ateliers de cuisine collective gratuits ou à prix mini.

Coupons de nourriture

On ne parle pas ici de personnes qui chassent les bons rabais (bien qu’il s’agisse d’une pratique qui peut faire baisser considérablement le prix d’un panier d’épicerie!), mais plutôt d’organismes qui distribuent des coupons de nourriture au lieu de paniers alimentaires. Les usagers reçoivent un chèque à échanger à l’épicerie dont la valeur dépend de plusieurs facteurs. Les organismes offrent parfois en plus des aliments non périssables pour permettre à ceux qui dépendent du service d’utiliser leur bon pour acheter des produits frais comme des fruits et légumes, de la viande ou des produits laitiers.

Pour conclure, les nouveaux arrivants en difficulté financière peuvent obtenir de l’aide alimentaire de plusieurs façons. Pour avoir plus d'informations, il suffit de communiquer avec le 211 ou de contacter un organisme d’aide pour immigrants.