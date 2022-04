Permis de rénovation et de construction à Chambly : faites la demande en ligne

La Ville de Chambly invite les citoyens à compléter une demande de permis en ligne, s’ils planifient des travaux de construction ou de rénovation au courant des prochains mois.

Le retour du beau temps coïncide souvent avec une frénésie des rénovations, et il importe de bien planifier ses projets. Voilà pourquoi la municipalité rappelle aux propriétaires de penser à faire la demande d’un permis dès la planification des travaux, afin d’éviter des surprises en cours de route.

Par exemple : agrandir sa maison; rénover l’intérieur (travaux de plus de 5 000 $ ou modification au bâtiment); construire un garage, un patio ou une remise sont tous des projets qui nécessitent un permis municipal. Le coût, le délai et les documents à fournir pour obtenir le permis varient selon le type de projet.

Les services en ligne de la Ville permettent aux citoyens de compléter la démarche depuis le confort de leur maison. D’abord, le citoyen remplit le formulaire en acquittant les frais par carte de crédit. Il reçoit ensuite un accusé de réception accompagné du reçu de la transaction. Après l’analyse de la demande, le permis est acheminé par courriel au demandeur qui peut l’imprimer directement à la maison. Cette démarche s’échelonne dans un délai raisonnable d’une à deux semaines, selon la nature du permis (résidentiel, commercial, industriel). Une option permet même de vérifier le statut du dossier par le biais d’un numéro de suivi.

Demande en personne

Il est aussi possible de formuler toutes les demandes de permis en personne, au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel).

Rappelons que l’émission de permis sert à vérifier que les travaux respectent les normes municipales d’urbanisme. Les citoyens peuvent visiter le site ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Permis) pour plus de détails. Dans le doute, il est recommandé de poser ses questions au plus tôt au Service de la planification et du développement du territoire au 450 658-0537 ou [email protected]