Une opération grand ménage cette fin de semaine à Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à profiter des différents services environnementaux offerts par la municipalité afin de faciliter leur ménage printanier, le samedi 7 mai.

Offerte en collaboration avec Éco-citoyens Chambly, les citoyens pourront profiter de cette collecte spéciale pour se défaire de leurs objets recyclables n’allant pas dans le bac bleu. La collecte se déroulera entre 9 h et 15 h à la caserne Serge-Caron (1303, boul. Fréchette).

Pour connaître la liste complète des matières acceptées et refusées, rendez-vous sur le site ville.chambly.qc.ca. Les produits seront tous dirigés vers des recycleurs spécialisés.

Service de déchiquetage

Les citoyens pourront disposer de leurs documents confidentiels de façon sécuritaire, de 9 h à 15 h, à la caserne Serge-Caron.

Dépôt d’appareils électroniques et informatiques

En collaboration avec l’ARPE-Québec, ce dépôt permet aux citoyens et aux entreprises de se défaire adéquatement de leurs appareils. Le matériel recueilli est traité de manière respectueuse de l’environnement, dans le but de le détourner des sites d’enfouissement et de lui donner une deuxième vie. Il suffit de se présenter à la caserne Serge-Caron. Dans le cadre de l’Opération grand ménage, il n’y aura aucune limite de quantité et c’est gratuit.

Dépôt des résidus domestiques dangereux (RDD)

Le dépôt sera ouvert le samedi 7 mai, de 8 h à 16 h. Les résidants pourront se défaire adéquatement de leurs RDD chez Veolia (2630, boul. Industriel).

Écocentre

De son côté, l’Écocentre (2400, boul. Industriel) sera ouvert comme d’habitude tous les vendredis et samedis, de 8 h à 15 h, jusqu’au 30 octobre. Rappelons que nous recyclons les sièges d’auto pour enfants, les styromousses et les boyaux d’arrosage. Profitez-en pour venir voir ce que vous réserve le conteneur d’objets, de meubles et de petits équipements à donner ou à échanger.

Le conteneur de verre, récemment aménagé devant l’Écocentre, est aussi accessible en tout temps. Il est possible d’y déposer bouteilles de vin, pots de cornichons, bouteilles de jus, pots de confitures, pots Mason et flacons de parfum. Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes.

Pour connaître la liste complète des matières acceptées et refusées des différents services offerts, visitez le site ville.chambly.qc.ca (Environnement / Collectes et dépôts). Il est à noter qu’une preuve de résidence sera demandée.