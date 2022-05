Taux de chômage à 5,2 % en avril au Canada et de 3,9 % au Québec

Le taux de chômage s’est établi à 5,2 % au Canada le mois dernier, en baisse de 0,1 selon ce que rapporte Statistique Canada, vendredi.

L’agence fédérale ajoute qu’au Québec, le taux a été mesuré à un creux historique de 3,9 %, en baisse de 0,2.

L’emploi a peu varié en avril au Canada après avoir enregistré deux mois consécutifs de croissance. Il a reculé de 27 000, ou de 0,6 % au Québec.

Les hausses de l’emploi observées dans les services professionnels, scientifiques et techniques et dans les administrations publiques ont été contrebalancées par les baisses enregistrées dans la construction et dans le commerce de détail.

Statistique Canada a constaté que le taux de chômage des personnes âgées de 25 à 54 ans a reculé de 0,2 le mois dernier pour s’établir à 4,3 %. C’était le plus bas taux enregistré depuis que des données comparables ont commencé à être diffusées en 1976.

Dans les Maritimes, le taux de chômage a fléchi au Nouveau−Brunswick de 0,7 % en avril, à 7 %, et de 0,5 % en Nouvelle−Écosse, à 6 %. Le taux est resté stable de mars à avril à l’Île−du−Prince−Édouard, à 8,1 %.