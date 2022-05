Résultat d'un sondage sur la présence des chiens dans les lieux publics à Chambly

La Ville de Chambly souhaite partager les résultats du sondage lié à la présence des chiens dans les lieux publics et dresser les grandes lignes se rapportant à la mise à jour du règlement sur la paix et l’ordre (2015-1310).

Le sondage sur la présence des chiens dans les lieux publics, qui était accessible du 28 mars au 10 avril 2022 sur la plateforme Espace Chambly, a été rempli par 955 répondants demeurant à Chambly. Parmi les personnes sondées, 612 sont propriétaires de chiens (64,1 %).

Compte tenu que ces animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse dans les lieux publics, 51 % des répondants se montrent favorables à ce qu’ils soient admis dans l’ensemble des parcs et espaces verts de la municipalité; 36 % souhaitent les admettre avec certaines restrictions; 13 % demandent de les interdire dans l’ensemble de ces lieux, à l’exception des deux parcs canins.

Les résultats démontrent que 61 % des répondants sont enclins à admettre les chiens en laisse dans les gradins et les zones prévues pour des spectateurs; 84 % sur les espaces de jeux libres polyvalents de plein air; 90 % sur les sentiers et les aires de circulation situées dans les parcs; 81 % sur les pistes cyclables; 71 % lors d’événements organisés par la Ville ou une tierce partie. Toutefois, ils ne souhaitent pas qu’ils soient admis en laisse sur les terrains sportifs (52 %); dans les aires de modules de jeux pour enfants (72 %); dans les aires de jeux d’eau (62 %).

En ce qui a trait au parc-nature Fonrouge, 67 % des répondants souhaitent la présence des chiens, alors que 23 % sont favorable de façon limitée. Ces derniers sont uniquement favorables à la présence des chiens dans les sentiers pédestres (89 %), alors qu’ils sont défavorables à leur présence dans les sentiers cyclables (fatbike) (64 %) et dans les sentiers de ski de fond (62 %).

Précisons que 68 % des répondants sont enclins à ce que la municipalité limite la présence des chiens à une certaine distance dans les parcs où ils seraient admis, à raison de 36 % en faveur d’une distance de 6 mètres; 33 % pour une distance de 4 mètres; 31 % pour une distance de 2 mètres.

Mise à jour du règlement

À la lumière des résultats obtenus par le biais du sondage, de même que les recommandations émises par les services municipaux en matière de normes, d’usages et de responsabilités, le conseil municipal a pris une décision éclairée, permettant de bien orienter la mise à jour du règlement.

Dorénavant, les chiens seront admis dans l’ensemble des parcs de la municipalité. Toutefois, ils devront être tenus à une limite de 2 mètres des gradins et des zones prévues pour les spectateurs. Les chiens seront défendus sur la surface de pratique d’une activité sportive, dans les aires de modules de jeux pour enfants, dans les aires de jeux d’eau, dans les aires de la tenue d’activités organisées ou autorisées par ou sous la direction de la Ville de Chambly. De plus, ils devront respecter une distance de plus de 4 mètres des aires de jeux, des terrains ou des surfaces d’activités sportives ou autres.

En ce qui a trait au parc Fonrouge, les chiens seront acceptés uniquement dans les sentiers pédestres. Toutefois, ils seront défendus dans les sentiers cyclables (fatbike) et les sentiers de ski de fond.

Rappelons que le règlement 2020-1446 concernant les animaux continue de s’appliquer. Par ailleurs, la réglementation exige toujours l’utilisation de la laisse dans les endroits publics et d’avoir le nécessaire pour ramasser les excréments produits par leur animal et en disposer adéquatement.

L’avis de motion et le projet de règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre sur les voies publiques et dans les endroits publics de la Ville de Chambly (2022-1486), incluant les nouvelles dispositions relatives à la présence des chiens dans les lieux publics et abrogeant le règlement

2015-1310, ont été déposés lors de l’assemblée du conseil du 3 mai 2022. Ce règlement entrera en vigueur le 15 juin 2022.

La Ville de Chambly remercie les citoyens d’avoir pris soin de répondre au sondage et d’avoir contribué à orienter le conseil municipal dans sa démarche de mise à jour du règlement.