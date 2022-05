Retour des collectes hebdomadaires des matières organiques à Chambly

Tout indique que le Québec sera épargné des inondations ce printemps, et ce, malgré l’imposant couvert de neige qui est toujours présent dans plusieurs régions. Les conditions climatiques sont toutefois une cause de souci au chapitre des feux de forêt. L’absence de fortes pluies prolongées et les nuits fraîches qui ont marqué les dernières ...