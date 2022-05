Prévention de la délinquance chez les jeunes de 12 à 18 ans 

Le député se réjouit qu’une somme de 50 000 $ soit attribuée pour la réalisation d’actions en prévention de la criminalité mises en œuvre par POSA / Source des Monts. L’aide financière accordée s’inscrit dans le cadre du Programme de prévention de la délinquance par les sports, les arts et la culture (PPDSAC).

Le gouvernement du Québec accorde un total de 2,25 M$ afin de soutenir les actions en matière de prévention de la criminalité auprès des jeunes à risques de délinquance ou d’adhérer à un gang de rue. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l’annonce plus tôt aujourd’hui.

« Tous les projets proposés par les organisations que nous soutenons ont ceci en commun : ils vont contribuer au bien-être de jeunes qui se trouvent actuellement en situation de vulnérabilité. On peut facilement imaginer l’ampleur des effets positifs pour ceux qui auront la chance de s’engager dans des activités enrichissantes, que ce soit dans le domaine du sport, des arts ou de la culture. Votre gouvernement croit en l’importance d’investir en prévention et de donner à nos enfants différentes occasions de développer leur estime de soi. » Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique

Le PPDSAC a pour but d’agir auprès des jeunes vulnérables de 12 à 18 ans afin de contrer l’émergence ou l’aggravation de problématiques liées à la criminalité et aux gangs de rue. Plus spécifiquement, ce programme vise à leur permettre d’acquérir des facteurs de protection personnelle en développant des intérêts et des passions.