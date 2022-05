Dernier week-end pour déguster des pizzas originales

La semaine de la pizza c'est une compétition culinaire avec en vedette de la pizza, bien garnie et apprêtée avec une sauce unique et originale concoctée à la saveur de plusieurs régions du Canada, dont la Montérégie.

Plus de 400 restaurateurs de sept grosses villes à travers le pays et d’une dizaine de villes de plusieurs régions du Québec participent à ce festival culinaire interactif, débuté le 1 mai et qui se termine ce week-end.

Durant toute la durée du festival, les participants se rallient en mangeant des créations de chefs expérimentés de pizzas originales disponibles pour une courte période. Les amateurs de ce plat typiquement italien qui a fait le tour de la planète grâce à son goût exquis seront comblés.

Les « pizzamoureux » sont ensuite invités à partager leurs « critiques » et leurs expériences sur les médias sociaux à l’aide du mot-clic #lapizzaweek et en votant via le site Web de La semaine de la pizza.

À la toute fin de cette compétition culinaire à l’échelle nationale, les restaurants des pizzas gagnantes de leur catégorie se verront primés pour leur pizza grâce au « choix du public » ou au « choix des juges ». La participation de chacun permettra de générer des ventes et d'accroître la visibilité des restaurateurs participants.

Pour souligner cette deuxième édition de La semaine de la pizza, l’entreprise DoorDash offrira un rabais sur toutes les commandes de pizzas admissibles offertes sur l’application. Ainsi, pour toutes les commandes de 15 $ et plus, les utilisateurs seront admissibles à un rabais de 5 $.

Cet événement gastronomique peut compter sur la participation de Saputo, qui fournit aux restaurants du Canada une variété de fromages, de la mozzarella classique au fromage de chèvre frais.

Le principal distributeur de services alimentaires au Canada, Sysco est aussi partenaire, lui qui distribue la plus fraîche et la plus grande sélection d'ingrédients de qualité, offre un soutien gratuit de ses experts en restauration ainsi que des ressources virtuelles pour les restaurateurs.

Finalement, les restaurants participants sont invités à augmenter le prix de leur pizza de 1 $, qui sera remis à Centraide. La participation est optionnelle, mais encouragée.

L'an dernier, lors de la première édition, ce sont 300 000 $ qui avaient été amassés pour des organismes de bienfaisance.