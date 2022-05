RAPPEL : Journée portes ouvertes au garage municipal de la Ville de Chambly ce samedi

La Ville de Chambly invite les citoyens à une journée portes ouvertes au garage municipal, ce samedi 14 mai. De 8 h à 14 h, l’équipe du Service des travaux publics sera sur place afin de présenter les différentes facettes de son travail et répondre aux questions des résidants.

Les participants pourront être témoins de toutes les façons dont l’équipe municipale entretient la municipalité au quotidien. Des démonstrations sont en préparation, pour couvrir des sujets tels que : l’horticulture et l’émondage, l’entretien des bornes d’incendie, la machinerie de déneigement, l’équipement de signalisation et de marquage au sol, l’aqueduc, l’environnement, le balayage des rues, l’Écocentre et le dépôt des matières résiduelles, ainsi que l’entretien des parcs et espaces verts.

Les cent premiers citoyens qui le désirent pourront repartir avec un arbre de leur choix parmi la variété disponible : amélanchier, cenellier, ginko et lilas japonais (150 cm de hauteur). De jeunes pousses d’arbres d’essences indigènes seront également distribuées (30 à 50 cm). Finalement, plus d’une centaine de trousses d’économie d’eau potable seront offertes gratuitement aux premiers arrivés. C’est un rendez-vous, au garage municipal situé au 2500, boulevard Industriel !

Cette journée est organisée dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics, qui est soulignée la 3e semaine du mois de mai, depuis 1960. Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public sur l’importance des travaux publics : planifier, construire, gérer et opérer le cœur des collectivités afin d’augmenter la qualité de vie des résidants.