La Ville de Chambly offre une subvention pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge résidentielle

Afin d’encourager l’achat de véhicules électriques pour les citoyens et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la Ville de Chambly offre une nouvelle subvention correspondant à 25 % du coût d’achat et d’installation d’une borne de recharge résidentielle, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 250 $.

Celle-ci est lancée dans l’optique de lutter contre les changements climatiques et le souci d’offrir une saine qualité de l’environnement aux résidants de Chambly. De plus, avec cette nouveauté, la Ville souhaite participer au développement durable en étant acteur de la transition écologique en faisant la promotion de solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire.

Comment l’obtenir

Pour se prévaloir de la subvention, le propriétaire doit remplir un formulaire accessible sur le site Internet de la municipalité, au plus tard six mois suivant l’installation de la borne. Il doit aussi accompagner son formulaire de photocopies des factures d’acquisition de la borne et des travaux.

Le demandeur doit tenir compte de certaines conditions d’admissibilité, dont celles-ci :

Le bâtiment doit être situé sur le territoire de la Ville de Chambly et servir à des fins résidentielles;

L’achat et l’installation de la borne de recharge résidentielle pour véhicule électrique doivent avoir été effectués après le 1 er janvier 2022;

janvier 2022; Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur électricien détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Veuillez noter qu’une seule borne de recharge par unité de logement peut faire l’objet d’une subvention et qu’aucune autre subvention ne sera accordée pour le remplacement d’une borne en cas de bris ou de vol.

Pour connaître l’ensemble des conditions et des documents requis, visitez le site Internet ville.chambly.qc.ca/ environnement/ subventionsenvironnementales.