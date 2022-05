Chambly investit 6 M$ pour réaménager la place de la Mairie et une section de l’avenue Bourgogne

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens qu’elle procédera à des travaux de réaménagement et de réfection complète des infrastructures d’une section de l’avenue Bourgogne, entre la rue Senécal et la place de la Mairie. Les travaux s’échelonneront de fin mai à novembre 2022, si les conditions météo sont favorables.

Ces travaux permettront de :

renouveler les conduites d’eau potable et d’égout sanitaire;

de construire une nouvelle conduite d’égout pluvial;

de procéder à la réfection de la chaussée, des bordures, des trottoirs et du pavage;

d’aménager un sentier polyvalent hors chaussée sur l’avenue Bourgogne du côté nord, et sur l’avenue Salaberry du côté ouest;

d’aménager un tronçon de l’avenue Bourgogne et des sentiers polyvalents, ainsi que certaines intersections en pavé uni;

de réaménager la place de la Mairie;

de construire un nouveau réseau d’éclairage de rue.

Les travaux représentent un investissement de 6 M$, afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Ceci inclut une aide financière de 4,5 M$ provenant du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Il est à noter que la section de l’avenue Bourgogne touchée par les travaux sera fermée dans les deux directions. De mai à novembre 2022, les automobilistes seront invités à emprunter un chemin de détour :

en direction est, par le biais de la rue Larivière, du boulevard De Périgny et de l’avenue De Salaberry;

en direction ouest, par le biais de l’avenue De Salaberry, du boulevard De Périgny et de la rue Senécal

Des entraves sur l’avenue De Salaberry et le carrefour giratoire Martel sont à prévoir, de manière ponctuelle, pendant les travaux. Des panneaux de signalisation guideront les automobilistes et les cyclistes sur place, en temps et lieu.

La Ville de Chambly remercie les citoyens touchés par ces travaux pour leur compréhension et leur collaboration. Ceux-ci seront informés des détails par le biais d’un avis distribué à leur porte.