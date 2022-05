Comment se sentir mieux après un accouchement ?

Il n’est pas toujours évident de récupérer après un accouchement. En effet, entre les tâches ménagères et le bébé qui ne fait pas encore ses nuits, la nouvelle maman peut vite se sentir dépassée par les événements. Comment doit-on s’y prendre pour mieux vivre cette période post-partum ? Mettez en pratique ces 4 conseils !

Prendre soin de son corps

La grossesse et l’accouchement peuvent causer pas mal de dégâts sur le corps. Heureusement, il existe de multiples solutions pour vous permettre de retrouver la forme. Vous pouvez opter pour la chirurgie esthétique afin de modifier les parties de votre corps qui ne vous plaisent pas. Si vous souhaitez changer l’apparence de vos seins par exemple, vous pouvez avoir recours aux opérations mammaires. Et si c’est au niveau de votre vulve que se situe le problème, optez pour la labioplastie. Par ailleurs, si votre objectif est de perdre du poids, il existe des solutions plus naturelles telles que le rééquilibrage alimentaire et le sport.

Dormir

Pour récupérer assez rapidement, vous devez faire attention à la qualité de votre sommeil. Mais avec les réveils fréquents du petit, il n’est pas toujours évident de dormir 8 heures d'affilée. Pour rattraper, nous vous conseillons de caler votre sommeil à celui de bébé. Dès qu’il dort, laissez tomber les tâches ménagères et dormez également. Après une petite sieste, vous vous sentirez beaucoup mieux, car il a été prouvé que 20 minutes de sommeil contribuent à améliorer la performance de 20%.

Demander de l’aide

Après l’accouchement, vous allez devoir vous adapter à un nouveau rythme. Pour éviter de sombrer dans la fatigue totale, n'hésitez pas à demander de l’aide auprès de votre entourage. Votre conjoint est la première personne sur qui vous pouvez compter. Il devrait vous épauler dans l’entretien de la maison, mais également dans les soins de bébé. Quant à vos proches (famille et amis), ils seront certainement ravis de vous donner un coup de main de temps en temps.

S’exprimer

De nombreuses questions vous taraudent concernant les changements physiques que vous avez subis suite à l'accouchement ? Vous avez de nombreuses interrogations en ce qui concerne les soins de bébé ? Quelles que soient vos angoisses, n'hésitez pas à vous exprimer. Parlez-en à votre conjoint par exemple. Il saura certainement vous rassurer. Vous pouvez aussi partager vos inquiétudes avec vos proches comme votre mère. Grâce à son expérience, elle pourra vous conseiller. Enfin, vous pouvez demander de l’aide auprès des professionnels de la santé comme le médecin, la sage-femme, la puéricultrice ou l’infirmière.

Après la naissance de votre petit, votre vie va complètement changer. Si vous voulez vous en sortir, vous devez faire preuve de patience. Et surtout, n'hésitez pas à demander le soutien de vos proches.