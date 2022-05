La Ville de Chambly remet une subvention à L’Éclusier Bar Terrasse

La Ville de Chambly est fière d’annoncer l’octroi d’une subvention de 10 000 $ à L’Éclusier Bar Terrasse, dans le cadre de son programme d’aide aux entreprises pour la relance économique, menant le nombre de bénéficiaires à neuf.

La propriétaire, Jian Li Kou, a bénéficié d’un montant lui permettant de faire la remise à neuf de la terrasse de son établissement, afin d'accueillir ses visiteurs confortablement et en toute sécurité pendant la belle saison ! Des lignes de bière en fût ont également été ajoutées.

Situé au 1748, avenue Bourgogne, le bar de loterie vidéo offre un menu composé d’une variété de bières et de repas, pour casser la croûte et passer de belles soirées dans le Vieux-Chambly. Le commerce, qui abrite également le Bar Lounge au deuxième étage, fait partie du paysage de la municipalité depuis déjà plus de vingt ans.

Rappelons que le programme d’aide aux entreprises pour la relance économique a été développé pour les commerces de Chambly, œuvrant dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail, de l’hébergement, de l’amusement, du récréotourisme et du divertissement, qui sont affectées par la crise sanitaire. Ceux-ci doivent répondre à certains critères pour bénéficier de l’aide financière. Le programme est détaillé sur le site ville.chambly.qc.ca (Développement économique/Demande de subvention - Programme d’aide aux entreprises pour la relance économique).

Pour obtenir plus d’information ou soumettre une demande de subvention, les commerçants peuvent communiquer avec la Ville de Chambly, au [email protected] ville.chambly.qc.ca.