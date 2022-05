Rappel de la réglementation liée aux encombrants à Chambly

La Ville de Chambly tient à rappeler l’importance de se départir de ses encombrants adéquatement, dans le respect de l’environnement, de ses voisins et de la réglementation municipale.

Les encombrants sont du mobilier ou des objets volumineux d’origine domestique, tels que : divans, tables, chaises, bibliothèque, tapis ou toile de piscine. Plusieurs options existent à Chambly, tant pour leur donner une deuxième vie que pour les recycler. Quoi qu’il en soit, il n’est pas souhaitable, ni permis, de laisser ces objets en bordure de la voie publique pendant de longues périodes.

Rappelons que les amendes pour une infraction au règlement sur la gestion des matières résiduelles sont de 150 $ à 2 000 $. Si l’infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chacune des journées, et une amende peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.

Collecte municipale des encombrants

Tous les citoyens ont accès à la collecte municipale des encombrants qui a lieu aux deux mois, le mardi, en même temps que la première collecte des ordures ménagères. Les encombrants doivent être placés sur la propriété en bordure du terrain (pas sur la voie publique), le lundi soir après 19 h ou le mardi matin avant 7 h. Pour cette collecte, le poids maximal par article est de 25 kilogrammes, et leur dimension ne doit pas dépasser 1,5 mètres. Il est à noter que les divans et autres meubles détrempés ne seront pas ramassés, puisqu’ils risquent d’être trop lourds.

La prochaine collecte aura lieu le 5 juillet (secteur ouest) et le 12 juillet (secteur est). À l’approche de la période des déménagements, la municipalité encourage les citoyens à marquer cette date au calendrier et à s’assurer de respecter les plages horaires permises pour le dépôt des encombrants. Ceci, afin de minimiser les désagréments pour leurs voisins qui ont droit à une voie publique dégagée et sécuritaire.

Écocentre

Les citoyens de Chambly peuvent aller déposer leurs meubles en bois ou en métal, matelas, sommiers et coussins de divan à l’Écocentre, afin qu’ils soient recyclés ou valorisés. Situé au 2400, boulevard Industriel, l’Écocentre est ouvert tous les vendredis et samedis, de 8 h à 15 h, jusqu’au 29 octobre. Il est à noter que certaines restrictions s’appliquent pour le nombre de visites et le volume des chargements.

Tant pour la collecte municipale que pour l’Écocentre, les détails ainsi que la liste des articles acceptés ou refusés se trouvent sur le site ville.chambly.qc.ca/ environnement.

Offrir une deuxième vie aux encombrants et éviter l’enfouissement

L’option à privilégier pour des objets en bon état demeure de leur offrir une deuxième vie, par le biais d’une vente-débarras, de plateformes de revente en ligne, ou encore de dons à des organismes. Il s’agit d’une façon simple, gratifiante et écologique de libérer sa maison d’objets et de meubles dont on n’a plus besoin.

Rappelons qu’à Chambly, les ventes-débarras sont autorisées deux fois par année, entre le 15 avril et le 15 octobre, du vendredi 18 h, au dimanche 18 h. Aucun permis n’est requis. Une affiche est autorisée sur place seulement.

Pour plus d’information sur la réglementation concernant la gestion des encombrants, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service des travaux publics au 450 658-2626 ou [email protected] qc.ca.