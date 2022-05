Parcs Canada et Nature-Action Québec s’associent pour protéger la biodiversité 

En collaboration avec Nature-Action Québec, Parcs Canada procédera prochainement à la restauration des habitats riverains et aquatiques présents sur l’Île Fryer, principalement au bénéfice de l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) et de la faune aquatique qui s’y trouvent.

Plus spécifiquement, le projet vise à :

- Aménager des habitats supplémentaires et des sites de ponte pour les tortues;

- Limiter la propagation de certaines espèces végétales exotiques envahissantes (comme le phragmite et le nerprun) dans le but de préserver la biodiversité et la qualité des habitats;

- Végétaliser les berges afin d’accroître la biodiversité floristique et faunique du site par la plantation de végétaux indigènes.

De mai à octobre, des équipes de Nature-Action Québec et de Parcs Canada seront sur place pour mener à bien certaines actions prioritaires. Nous demandons à tous les visiteurs de bien vouloir demeurer sur les sentiers aménagés et d’éviter de s’approcher des zones ciblées. De l’affichage sera installé sur le site afin de bien identifier les secteurs à éviter.

Ce projet est rendu possible grâce à une contribution du Programme Interactions communautaires lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que grâce au Programme Affluents Maritime coordonné par le Regroupement

des organismes de bassins versants du Québec et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds d’action Saint-Laurent.

Réhabilitation de la digue

Parallèlement à ce projet de conservation, l’Agence procèdera prochainement à la réhabilitation et à la restauration de la digue située dans le secteur de l’île Fryer. En effet, d’importants dommages y ont été observés dans les derniers mois, comme des trous causés par des animaux et l'érosion.

Des travaux majeurs de réparation et de réhabilitation sont prévus à l’automne 2022, après la saison de navigation. Des clôtures de chantier ont déjà été installées sur le site dans le cadre de travaux préparatoires.

Jardins pollinisateurs

Rappelons enfin que depuis quelques années, Parcs Canada explore la mise en place de jardins pollinisateurs au lieu historique national du Canal-de-Chambly. Ces jardins sont des espaces faits de hautes herbes particulièrement appréciées des oiseaux nicheurs, mais aussi des insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou les monarques. Dans le but de respecter les périodes de nidification des oiseaux et de reproduction des monarques, qui s’étirent du mois d’avril à la fin septembre, Parcs Canada évite généralement de faucher ces jardins pollinisateurs avant le mois d’octobre, et ce, chaque année.

Parcs Canada travaille à l’aménagement de zones en friche en bordure du canal de Chambly afin de bien y définir des îlots de verdure tout en assurant la sécurité des usagers de la piste. Les espèces qui y seront plantées ou semées seront choisies avec soins de manière à limiter et à contrôler la propagation des espèces envahissantes.