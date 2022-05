La Ville de Chambly élabore un plan d’action

La Ville de Chambly met à la disposition des citoyens un rapport produit par la firme AECOM Consultants, un résumé, de même qu’une capsule vidéo, accessibles sur la plateforme Espace Chambly et invite la population à une séance d’information, en lien avec l’élaboration du Plan directeur pour les parcs, les espaces verts, les plateaux sportifs et les infrastructures de loisirs.

L’ensemble des documents proposés portent sur les différentes étapes d’analyse et sur un ensemble de constats, lesquels ont contribué à forger le plan d’action. Les démarches de consultations publiques effectuées en 2021 s’ajoutent à l’inventaire complet des équipements et à leur analyse, permettant d’établir un portrait complet de la situation.

À la lumière de cette phase, il a été possible de définir une vision et d’établir de grandes orientations permettant d’élaborer un plan d’action. Celui-ci guidera la prise de décisions pour le développement des parcs, des espaces verts, des plateaux sportifs et des infrastructures, en matière de loisirs, sport et plein air, culture, tourisme, événements et vie communautaire. Il en découlera un outil de planification stratégique, qui servira à organiser et à guider le développement, l’implantation et la mise à niveau des infrastructures de loisirs, sur un horizon de dix ans et plus, répondant ainsi aux besoins grandissants des citoyens.

Prochaines étapes

La Ville de Chambly invite les citoyens à prendre part à la séance d’information prévue le mercredi 1er juin, de 18 h 30 à 20 h 30, au Pôle culturel de Chambly, situé au 1625, boul. De Périgny. Lors de cette rencontre, il sera possible d’aller à la rencontre des membres de l’équipe du Service loisirs et culture, regroupés par secteur, afin d’obtenir plus d’information sur le plan d’action, d’échanger, de poser des questions et d’émettre des commentaires. Aussi, la municipalité invite les personnes intéressées à prendre connaissance des documents au préalable, accessibles sur la plateforme Espace Chambly, afin d’alimenter la réflexion et les échanges.

Au terme de cet exercice, le plan directeur identifiera concrètement les besoins actuels et futurs, il tiendra compte des nouvelles tendances en pratique de loisirs, en aménagement et en mobilité active, en fonction des ressources financières disponibles. Une fois finalisée, la version finale du plan directeur sera soumise au conseil municipal, en vue d’adoption au mois de juillet.

Rappelons qu’au printemps 2021, la Ville de Chambly avait mené un sondage et un colloque virtuel auprès des citoyens et des organismes du milieu sous le thème Je contribue à bâtir mes loisirs, qui me ressemblent et qui rassemblent!, afin de sonder leur appréciation et de recueillir leurs commentaires, dans le but de guider la démarche de façon éclairée.