Suggérez des noms pour les dix reines abeilles des ruches urbaines de Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à se rendre sur la plateforme de participation publique Espace Chambly avant le 27 juin, afin de contribuer à nommer les dix reines abeilles qui régneront sur les ruches urbaines de la municipalité et voter sur les idées.

Tous sont invités à s’inscrire sur la plateforme espacechambly.ca, à se rendre dans la section Nommez les dix reines abeilles de Chambly, puis à soumettre leurs idées de noms. Il est également possible d'ajouter une mention J'aime sur les suggestions des autres citoyens, afin de déterminer les plus populaires. Le 30 juin, les dix meilleurs noms seront dévoilés et attribués aux reines abeilles.

Rappelons que le 16 juin, la municipalité procédera à l’installation de dix ruches urbaines, réparties sur cinq sites stratégiques dans la municipalité : le Pôle culturel de Chambly, le jardin Boileau, le parc-nature Fonrouge, le jardin communautaire et le bassin de rétention du parc Josephte-Chatelain.

Issu du deuxième budget participatif de la municipalité, ce projet proposé par Chloé Parenteau Gallant vise à aider les pollinisateurs, qui depuis quelques années sont décimés par différents facteurs liés aux activités humaines.

Cette consultation citoyenne ludique est une occasion pour tous de se familiariser avec la plateforme Espace Chambly et de s’impliquer dans la communauté.