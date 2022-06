Chambly investit 6 M$ pour la réfection des rues De Rougemont et Hertel

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que des travaux de réfection complète des infrastructures des rues De Rougemont et Hertel, entre l’avenue de Gentilly et la rue De Thavenet, seront amorcés dans la semaine du 6 juin.

Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’en novembre 2022 si les conditions météo sont favorables, permettront de renouveler les conduites d’eau potable ainsi que les égouts sanitaire et pluvial; de procéder à la réfection de la chaussée, des bordures, des trottoirs et du pavage; d’aménager un sentier polyvalent hors chaussée sur la rue Hertel, du côté nord; d’aménager deux intersections surélevées (Grenade/Hertel et Dion/Hertel) pour améliorer la sécurité des piétons; de construire une aire de biorétention sur la rue Hertel pour la gestion optimale des eaux pluviales; et de remplacer complètement le réseau d’éclairage de rue. Ces améliorations, qui bonifieront la qualité de vie des citoyens du quartier, représentent un investissement total de 6 M$.

La Ville de Chambly remercie les citoyens touchés par ces travaux pour leur compréhension et leur collaboration. Ceux-ci seront informés des détails par le biais d’un avis distribué à leur porte.

Accès à l’école De Salaberry

Le trottoir du côté nord de la rue Hertel demeurera accessible aux écoliers, pendant la première moitié du chantier. Par la suite, des sentiers piétonniers balisés seront aménagés pour assurer l’accès à l’école durant la période scolaire et des camps de jour. Toutefois, des chemins de détour sont à prévoir pour contourner les opérations du chantier, indiqués par des panneaux de signalisation.

Le stationnement du personnel sera accessible en tout temps, sauf lors d’excavation et de bétonnage face à l’entrée du stationnement. Le personnel sera autorisé à circuler lentement sur le chantier, tout comme la circulation locale.

En ce qui a trait au débarcadère des élèves, qui se trouve généralement sur Hertel, celui-ci sera déplacé sur l’avenue de Gentilly, à l’arrière de la cour d’école.