Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, se déroulant du 1er au 7 juin, la Ville de Chambly dévoile son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2023. Ayant à cœur le mieux-être de ses citoyens, la municipalité s’est dotée d’une vision inclusive axée sur l’accessibilité universelle pour le développement et le réaménagement ainsi que le déploiement de ses programmes et ses services.

Elle s’engage à améliorer de façon continue la qualité de vie de l’ensemble de ses citoyens.Un comité de travail, composé de représentants du milieu, d’employés municipaux et de deux conseillers municipaux, monsieur Serge Savoie, porteur du dossier et président de la table consultative Transport et mobilité active, ainsi que madame Colette Dubois, présidente de la table consultative Vie communautaire et événements, ont travaillé à l’élaboration du plan d’action, réalisé par le Service loisirs et culture.

Le document regroupe les ressources disponibles pour les personnes handicapées du territoire. Il explique les grandes orientations et actions retenues dans différents secteurs comme la mobilité active et infrastructures, la participation active et vie citoyenne, la sensibilisation, l’accès aux services tout en décrivant les actions faites en continu par la municipalité.

La réalisation de ce plan d’action permet à la Ville de Chambly de s’assurer de maintenir de bonnes pratiques en matière d’intégration des personnes handicapées. Il est disponible sur le site Internet de la Ville (ville.chambly.qc.ca).