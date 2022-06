Comment profiter de sa piscine en toute sécurité ?

Quoi de mieux que de s’y prélasser, que d’y entendre les rires des enfants ? La piscine c’est l’un de nos grands plaisirs de l’été. Mais, comme l’actualité nous l’a récemment rappelé, ce n’est pas une activité sans risque. Voici quelques conseils pour passer un été en toute sécurité.

L’eau n’est pas notre élément naturel et malheureusement, nombre de Québécois et Québécoises ne savent pas nager. Plusieurs noyades sont venues endeuiller la province au cours des derniers jours et la Montérégie n’a pas été épargnée.

Pour profiter de votre piscine en toute confiance, vous devez :

- Clôturer l’accès à votre installation : plus qu’un conseil, c’est désormais une obligation légale. L’accès à l’espace piscine doit protéger par une clôture et une porte d’accès incluant une barrure de sécurité. L’objectif est évidemment d’empêcher les jeunes enfants de s’approcher de l’eau sans surveillance.

- Ne pas vous baigner seul : ce conseil s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. On se souvient qu’en 2021, plusieurs adultes ont perdu la vie après avoir fait malaises alors qu’ils étaient seuls dans la piscine. Il est important d’avoir toujours quelqu’un qui puisse intervenir ou simplement donner l’alerte.

- Surveiller les enfants : un accident étant très vite arrivé, resté concentré, car si au même moment vous concentré sur votre ordinateur, votre cellulaire ou plonger dans l’intrigue de votre dernier polar, vous pourriez marquer un temps de retard vraiment dommageable. La solution : baignez-vous en famille !

- Après la baignade, retirez les objets et les jouets flottants de la piscine. En effet, les enfants pourraient être tentés de les récupérer… et chuter dans l’eau involontairement.

Si vous respectez tous ces conseils, votre piscine sera probablement l’un des lieux de vos plus beaux souvenirs d’été en famille.