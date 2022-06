Avancement des travaux au jardin Boileau

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que les travaux d’aménagement du jardin Boileau, amorcés en avril dernier, progressent dans les délais et devraient être complétés vers la fin du mois de juillet 2022, s’il n’y a pas d’imprévu.

La semaine dernière, le Service des travaux publics procédait à l’installation du cadran solaire, rappelant celui que possédait René Boileau, père. Fort probablement plus grande que l’originale, cette pièce de granit de deux mètres de diamètre, pesant quelque 3 000 livres, sert à mesurer le temps. Au cours de la journée, l'ombre du bâton (style), projetée sur la surface graduée (table) par le soleil, indique l’heure.

Différents éléments caractéristiques de la maison Boileau seront installés prochainement dans ce parc, afin de rendre hommage à cette dernière. La porte et le porche sont déjà en place, tandis que les lucarnes et la grande galerie de bois feront bientôt leur apparition. La grandeur de la galerie sera identique à l’originale, alors que l’ensemble des éléments ne seront que des évocations.

Les citoyens remarqueront rapidement que la porte et le porche ont déjà commencé à rouiller : c’est bien voulu ! Effectivement, ils sont faits d’acier Corten, qui s’oxyde naturellement en l’espace de six mois, pour ensuite se stabiliser. Ce matériau a été choisi pour évoquer le temps qui passe. Plus résistant que les aciers traditionnels, il ne requiert aucun entretien. Il magnifie la végétation à proximité et se protège en produisant une couche d’oxydation couleur rouille.

Depuis avril, les branchements d’électricité et d’eau ont été effectués pour permettre l’installation de lampadaires et de lumières, de même qu’un abreuvoir et un système d’arrosage pour les plates-bandes. Les aires de pique-nique et de détente ont été préparées pour accueillir différents éléments de mobilier : bancs, poubelles, supports à vélos et tables de pique-nique. Notons qu’une table à pique-nique adaptée sera aménagée pour accueillir des visiteurs à mobilité réduite, ainsi qu’une rampe pour accéder à la galerie. L’équipe des cols bleus procède actuellement à l’installation de pavé uni sur les sentiers.

La disposition des bacs de jardin installés de part et d’autre d’une grande allée rappellera le jardin original de monsieur Boileau, de même que les arbres fruitiers du verger.

Rappelons que ce projet est issu de la proposition de Karine Boulanger, dans le cadre du budget participatif 2020. Celui-ci est concrétisé par le Service loisirs et culture et le Service des travaux publics, qui travaillent de concert afin que chaque élément du jardin Boileau soit réfléchi; pour offrir aux citoyens un espace paisible, accessible et riche en histoire.

Vestiges archéologiques

Précisons que des vestiges archéologiques ont été repérés lors des travaux d’aménagement du jardin Boileau. Voilà pourquoi la Ville a octroyé un mandat complémentaire à la firme d’archéologie Artefactuel, afin de documenter ces récentes découvertes. L’entreprise participera à l’inauguration du jardin Boileau en octobre prochain, dans le cadre des Journées de la culture, et présentera le résultat de ses analyses. Rappelons que cette firme avait été interpellée par la municipalité en 2018-2019, afin d’identifier et répertorier les découvertes sur le chantier Boileau.