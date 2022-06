Nouveau point de dépôt pour la récupération du verre à Chambly

La Ville de Chambly est heureuse d’offrir aux citoyens un nouveau point de dépôt pour la récupération des contenants et des bouteilles de verre. Ce deuxième point de dépôt est situé dans le stationne du IGA Extra- Les Marchés Lambert (3500 boul. Fréchette) et est accessible en tout temps.

Rappelons qu’un autre conteneur pour la récupération du verre est également accessible à l’avant de l’Écocentre municipal (2400, boulevard Industriel).Les citoyens peuvent utiliser ces points de dépôt pour se départir des matières suivantes : bouteilles de vin, pots de cornichons, bouteilles de jus, pots de confitures, pots Mason et flacons de parfum. Le verre ainsi collecté sera acheminé à la compagnie 2M Ressources, de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Matières refusées

Les matières suivantes ne peuvent être déposées dans ces conteneurs : le verre culinaire (vaisselle et plats transparents), la céramique ou la porcelaine (tasses), les verres et les coupes de vin, les pots de plantes, les plateaux de micro-ondes, les fenêtres ou la vitre, les miroirs, les lunettes, les ampoules et les écrans de télévision. Ces matières sont toutefois acceptées dans la collecte des ordures ménagères, à l’exception des résidus de construction.

Il est possible de se rendre à l’Écocentre municipal pour se départir de résidus de construction et de rénovation. Le garage municipal offre également une alternative pour se débarrasser d’équipement électronique.