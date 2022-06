C’est urgent ? Composez le 911 rappelle le Service d’incendie de la Ville de Chambly

Le Service d’incendie de la Ville de Chambly rappelle aux citoyens qu’en situation d’urgence, ils doivent composer le 911 pour obtenir une assistance immédiate. Les appels à la caserne Serge-Caron, eux, sont traités uniquement durant les heures d’ouverture des bureaux et ne devraient servir qu’à poser des questions non urgentes sur les services offerts et sur la prévention des incendies.

Vous n’êtes pas certains que votre situation se qualifie d’urgence ? Pour tout ce qui se rapporte à un incendie, un risque d’incendie, une personne en détresse, un dégât d’eau, une odeur suspecte, une fuite de gaz ou encore une alarme de fumée ou de monoxyde de carbone : n’hésitez pas et composez le 911. Dans le doute, il est préférable de traiter une situation comme une urgence plutôt que le contraire.

Le saviez-vous ? En 2021, le Service d’incendie a réalisé 454 interventions se rapportant aux situations listées ci-dessus.

Rappelons que la caserne Serge-Caron répond aux appels non urgents des citoyens, du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h. En dehors de ces heures, ou si la ligne est occupée, les citoyens seront invités à laisser un message, qui sera retourné dans un délai raisonnable. Toutefois, pour toute urgence, c’est bien au 911 qu’il faut téléphoner.