La huitième édition du Grand PoutineFest est un rendez-vous gourmand incontournable

Les amateurs de poutine à travers le Québec auront l’occasion de se réunir pour la huitième édition du Grand PoutineFest, un rendez-vous gourmand incontournable qui aura lieu tout l’été à travers 19 villes de la province.

Cette semaine, le Grand PoutineFest aura lieu à Mirabel sur la rue Chambord, du 7 au 10 juillet.

Ce rassemblement propose aux Québécois une expérience culinaire dans une ambiance estivale festive, dans le but de passer un bon moment en famille ou entre amis, de se régaler, tout en redonnant à une bonne cause.

Une occasion alléchante de soutenir Opération Enfant Soleil

Les productions FGM propriétaire des Grands Poutinefest remettra une partie des recettes de l’événement à Opération Enfant Soleil.

« Notre objectif est d’amasser 125 000 $ pour la cause. Comme nous nous promenons à travers la province dans le cadre du Grand PoutineFest, il était important pour nous de laisser une marque positive à échelle provinciale. S’associer à Opération Enfant Soleil permet donc de redonner à plusieurs hôpitaux à travers le Québec. », explique Maude Couillard, directrice générale du Grand FoodFest.

Le Grand PoutineFest prend un virage vert

Cherchant toujours à innover et avoir un impact positif, le Grand PoutineFest prend action pour devenir dans un futur proche un événement 100 % zéro déchet.

Cette année, toutes les poutines seront servies dans des plats réutilisables et résistants allant même au lave-vaisselle. Il sera obligatoire de se procurer le plat réutilisable sur chaque achat de poutine au coût de 2 $ seulement.

Pour chaque achat du plat, un montant de 50 sous sera remis à Opération Enfant Soleil. De plus, tout sur le site sera recyclable, réutilisable, ou compostable.

De nombreuses activités et plus d’une vingtaine de poutines originales

Les visiteurs pourront accéder gratuitement au site de l’événement, où un peu plus de 6 camions de cuisine de rue offriront une vingtaine de combinaisons différentes de frites, sauce et fromage frais.

On parle de poutine au bœuf braisé, poutine végane, poutine général tao, poutine poulet popcorn, poutine keto et plus ! Vous aurez la chance de bouger cette année dans le plus gros parcours gonflable au Canada ; un parcours de plus 300 pieds !

Une activité parfaite pour digérer avant de déguster les Funnel Cake de Mademoiselle Croquignoles. Plusieurs autres nouveautés vous attendent aussi sur place : kiosque de dégustation de fromage en grains, démonstrations culinaires, Popcorn Lolo, accords bière-poutine, kiosque photo et plus encore.