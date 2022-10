De nos jours, toutes les raisons sont bonnes afin de changer d’emploi, même parfois de domaine. Que ce soit pour une meilleure stabilité dans votre vie personnelle ou une évolution de carrière exceptionnelle, ce ne sont pas les métiers qui manquent! Nous avons réuni ici 3 métiers les plus en demande au Canada dans le but de faciliter vos recherches.

1. Secrétaire dentaire

Celui-ci est en très forte demande et nécessite assez peu d’études. Suite à une formation d’une durée de 6 à 8 semaines seulement, vous pourriez gagner entre 15 et 20 $/h, avec de l’expérience, vous pourriez prétendre pouvoir atteindre jusqu’à 30 $/h.

Sachant que ça ne demande qu’une très courte formation, c’est un des métiers en forte demande qui a les accès les plus faciles et les plus belles options de carrières. Celui-ci est idéal si vous souhaitez changer rapidement de domaine! Si vous possédez déjà de l’expérience dans le domaine administratif, vous pouvez même postuler à un emploi de secrétaire dentaire dès maintenant.

C’est un des domaines spécialisé avec la plus belle ambiance de travail. Les équipes sont généralement soudées et en prime, vous évoluez dans un monde où l'humain est au centre des préoccupations.

2. Préposé au bénéficiaire

Le domaine de la santé à un besoin criant d’employés. Suite à une formation allant de 9 semaines à 8 mois selon les programmes, vous pourriez vous attendre à gagner entre 14.50 $/h et 22.50 $/h. À ceci, s'ajoutent un programme de retraite et d'épargne, des semaines de vacances, un horaire fixe (la plupart du temps) et une conciliation travail/famille.

Si vous recherchez un domaine dans lequel vous pourrez donner le meilleur de vous-même et avoir la sensation d’avoir fait la différence pour vos patients à la fin de la journée… C’est l'emploi rêvé pour vous! En plus, vous pourriez avoir droit à une subvention lors de vos études!

3. Professeur

Pour un salaire qui varie entre 18 et 100 $/heure, ce métier est en grande demande présentement. Certaines écoles du Québec doivent jongler avec des remplaçants faute de professeur dans le but d'enseigner aux enfants! En temps normal, il faut calculer 4 à 6 ans d’études universitaires, mais certains programmes gouvernementaux permettent d’accélérer légèrement le processus.

Ce domaine à plusieurs avantages, tels que des vacances au temps des fêtes et l’été! Cependant, à moins d’être au privé (et encore là), vous devrez aussi vous attendre à faire beaucoup d’heures en une seule semaine. Si vous avez l'apprentissage à cœur, ce domaine est fait pour vous!

Faire un choix éclairé

Bien entendu, le choix final se doit de respecter vos besoins actuels et futurs. Que ce soit votre horaire, le salaire ou les avantages sociaux, tout pèse dans la balance afin d’effectuer un choix éclairé sur votre prochain poste. Pour trouver un emploi de rêve, vous devez faire quelques recherches!