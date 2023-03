SAAQ: autres mesures établies pour dénouer la crise du service à la clientèle

Le cafouillage informatique à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) incite le gouvernement québécois à mettre trois mesures en place afin d’éviter à la clientèle de longues heures d’attente dans les centres de services.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, annonce mercredi par voie de communiqué qu’à compter de ce jeudi, la période de validité des permis de conduire dont l'expiration est prévue entre le 9 mars et le 1er juin 2023 sera prolongée. Par conséquent, le délai de paiement des sommes exigibles sera allongé pour un maximum de 90 jours à partir de la date d'anniversaire du titulaire de permis de conduire.

De plus, la ministre Guilbault annonce que la période de validité des certificats d'immatriculation temporaires émis entre le 9 mars et le 8 avril 2023 passera de 10 à 60 jours. Ainsi, les personnes qui achèteront leur véhicule chez un commerçant disposeront de plus de temps pour faire immatriculer leur véhicule.

Enfin, dès jeudi, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu'au 29 août prochain afin de donner un sursis à leurs titulaires pour présenter une demande de permis au Québec.

Ces trois mesures s’ajoutent à celles entrées en vigueur lundi dernier dans le but que la SAAQ puisse mieux gérer sa crise de service à la clientèle.

Ainsi, selon l'affluence, les heures d'ouverture sont devancées le matin et prolongées en fin de journée et des services seront offerts sur rendez-vous les fins de semaine. De plus, quelque 150 employés supplémentaires devaient être affectés progressivement aux services à la clientèle de la SAAQ à compter de lundi dernier. Et des bornes numériques libre-service ont été ajoutées dans certaines succursales.

Il est par ailleurs possible pour les gens qui doivent se rendre dans les files d'attente de consulter au préalable la capacité d'accueil quotidienne de chaque centre de services sur le site Web de la SAAQ.

Le gouvernement signale que dès lundi prochain, le processus d'authentification sera simplifié dans sept succursales de la SAAQ. Deux pièces d'identité seront nécessaires au lieu de quatre, soit la carte d'assurance maladie et le permis de conduire.

La plateforme numérique de la SAAQ devait permettre aux clients d'effectuer la plupart des transactions en ligne. Depuis son lancement le 20 février, 103 000 Québécois ont réussi à l'utiliser parmi les 335 000 clients servis.