Environnement Canada demande à la population de signaler les oiseaux morts

La première étude en son genre menée au Québec a détecté des traces de la présence du virus de l'hépatite E dans du foie de porc et dans certains produits qui en contiennent. Les chercheurs de l'Université Laval ont ainsi retrouvé l'ARN du virus de l'hépatite E dans des foies de porc crus et dans près du tiers des pâtés de foie et des pâtés de ...