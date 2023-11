La saison grippale a débuté au Canada, mais pas encore au Québec

Si les autorités de santé du Québec s’attendent à voir déferler la vague d’influenza un peu avant la période des Fêtes, le virus est bien arrivé dans le reste du Canada. La contagion en hausse constante dans la Belle Province laisse aussi croire à des experts que la saison grippale est déjà commencée.

Les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ) indiquent clairement que le nombre de cas d’influenza a augmenté lors des trois dernières semaines. En additionnant les infections de souche A et B, on a recensé 37 cas dans la semaine se terminant le 4 novembre. Ce nombre est passé à 50 cas la semaine suivante, puis à 93 cas avant de bondir à 139 cas dans la semaine se terminant le 25 novembre.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), cette courbe croissante est «typique du comportement du virus à cette époque de l’année». On précise cependant que «plusieurs indicateurs sont pris en compte pour déterminer le début de la saison grippale» et que celui-ci n’a «pas encore été annoncé». On reconnaît toutefois que cela sera fait «très prochainement».

Toujours d’après les informations transmises par le MSSS, on considère que durant la semaine s’étant terminée le 25 novembre, l’activité grippale était «faible», mais que la circulation était en hausse.

Le professeur au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l’Université de Montréal, Benoit Mâsse, explique qu’on détermine le début de la saison grippale quand on atteint un seuil de positivité des tests de dépistage de 5 % durant quelques semaines consécutives. Ce seuil a été atteint au Canada, mais pas au Québec. À son avis, cela ne va pas tarder.

Les experts en santé publique recommandent donc aux personnes à risque de complications liées à l'influenza et à leur entourage d'aller se faire vacciner.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne