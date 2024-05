La Ville de Chambly investit 2,36 M$ pour la reconstruction du chemin de la Grande-Ligne

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens qu’elle amorcera, dès le mardi 28 mai, à des travaux de reconstruction de la chaussée du chemin de la Grande-Ligne, représentant un investissement de 2,36 M$ et visant l’amélioration de la qualité de vie des résidants.

Les travaux s’échelonneront du mois de mai jusqu’à la fin août, si les conditions météorologiques sont favorables.

Les travaux comprennent la reconstruction de la chaussée et du pavage, de même que le nettoyage et le reprofilage des fossés. Les travaux sont prévus en deux phases, ceci afin de permettre la circulation sur le chemin de la Grande-Ligne dans l’une des deux directions en tout temps et de maintenir l’accès au rang Saint-Joseph.

La première phase des travaux entraînera la fermeture d’une portion du chemin de la Grande-Ligne, à la hauteur du chemin Brunelle; toutefois la circulation locale y sera maintenue en tout temps.

Durant cette période, la circulation sur le chemin de la Grande-Ligne sera à sens unique, du chemin Brunelle vers le chemin Saint-André. Les usagers de la route seront invités à faire le détour par l’autoroute A-35.

Les véhicules qui ne peuvent emprunter l’autoroute, tels qu’un cyclomoteur ou un tracteur, sont invités à faire le détour proposé par l’avenue des Pins et le boulevard Saint-Luc.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale.