1667 ménages sans logement: la crise n'épargne aucune région du Québec

Miser sur la sobriété énergétique, majorer la tarification carbone, sortir plus rapidement des énergies fossiles et densifier les villes sont nécessaires pour répondre à l’urgence climatique, selon le sixième avis du Comité consultatif sur les changements climatiques remis au ministre de l'Environnement, Benoit Charette. Le plus récent avis du ...