À la recherche des plus beaux aménagements durables de Chambly

La Ville de Chambly invite la population à participer au concours Chez moi, c’est durable, afin de valoriser la beauté des aménagements écologiques et les bonnes pratiques environnementales en matière d’aménagement paysager.

Le concours s’adresse à tous les citoyens de la Ville de Chambly, et se tient jusqu'au 30 août.

Pour participer, les citoyens doivent remplir le formulaire de participation sur ville.chambly.qc.ca, en partageant une photo de leur aménagement.

Quatre gagnants se mériteront une carte-cadeau chez l’un de nos marchands locaux. Ils seront sélectionnés par un jury composé d’un élu, d’employés municipaux et d’un membre de la table consultative municipale Environnement et développement durable, en fonction des éléments recherchés.

Parmi les critères recherchés :

- Présence de végétaux d’espèces et de tailles (herbacées, arbustes et arbres) différentes;

- Pelouse et couvre-sol variés, nécessitant peu d’entretien;

- Présence d’espèces vivaces variées, à période de floraisons diverses;

- Pratique de la tonte différenciée ou espacée;

- Présence d’aménagements pour la gestion des eaux pluviales (jardin de pluie, noues végétalisées);

- Présence d’aménagements pour la faune;

- Pratiques d’entretien durables (herbicyclage, feuillicyclage, utilisation nulle ou restreinte des pesticides, des fertilisants chimiques et de l’eau potable, usage d’outils manuels/électriques, etc.);

- Beauté de l’aménagement en général.

L’intégration de tous les éléments à l’aménagement n’est pas nécessaire pour participer; cependant la présence de plusieurs éléments augmente les chances de remporter.

Tout au long de l’été, la Ville diffusera des capsules informatives sur les réseaux sociaux, sur le thème de l’aménagement durable, afin de démontrer aux citoyens comment ils peuvent adopter des pratiques d’entretien paysager durables.