Heures sup: le Tribunal va entendre FIQ et le Conseil pour la protection des malades

Le Tribunal administratif du travail va tenir une audience, dans le cadre de la demande de la FIQ faite à ses membres de refuser de faire des heures supplémentaires à compter du 19 septembre.

Le dossier au Tribunal a été ouvert à la suite d'une demande en ce sens du Conseil pour la protection des malades, qui se dit inquiet des éventuelles répercussions sur les patients de ce moyen de pression par les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé.

Dans sa demande, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, le président du Conseil, Paul Brunet, affirme que «si la FIQ a évidemment le droit d’exercer les divers moyens légaux prévus pour faire entendre raison à l’employeur, ces moyens ne doivent pas être pratiqués illégalement, sur le dos des patients et encore moins en enfreignant le droit constitutionnel à la vie et aux soins dont jouissent les usagers du réseau de la santé, au Québec et au Canada».

Il y aura d'abord une séance de conciliation entre les parties, le 11 septembre à Québec, puis une audience proprement dite devant le Tribunal administratif du travail, si nécessaire.

C'est dans le cadre de sa longue négociation pour le renouvellement de sa convention collective avec Québec que la FIQ avait annoncé, à la fin du mois d'août, qu'elle demanderait à ses membres de refuser de faire des heures supplémentaires à compter du 19 septembre.

Depuis, la conciliation a repris entre le Conseil du trésor et la FIQ, suscitant de l'espoir de part et d'autre.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne