L’AQPS invite la population à s’engager en prévention du suicide

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) souligne la Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) et invite toute la population québécoise à se mobiliser envers la prévention en signant le tout nouveau Manifeste pour un Québec sans suicide.

L’AQPS compte déjà sur l’appui de plusieurs dizaines de personnes, dont plusieurs personnalités publiques québécoises qui ont signé ce manifeste. Parmi ces personnalités, mentionnons notamment le premier ministre François Legault, les chefs de partis Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhaime, le ministre responsable des Services Sociaux Lionel Carmant, l’humoriste Jonathan Roberge, les acteurs et animateurs Hubert Proulx, Jean-Philippe Dion, Kim Rusk, Luce Dufault et Isabelle Deschamps-Plante, ainsi que l’homme d’affaires Alain Champagne.

« Nous pouvons, tous et chacun, jouer un rôle actif en prévention du suicide », souligne Hugo Fournier, président-directeur général de l’AQPS. « Même si ce geste peut paraître banal, il peut faire une réelle différence. Signer ce manifeste, c’est d’affirmer que chacun a le pouvoir de changer les choses, que l’espoir existe même dans les jours les plus sombres. »

Plus qu’un simple soutien à la cause, le manifeste invite les gens à poser des gestes simples et concrets qui peuvent faire une réelle différence. Ainsi, chaque signataire :

s’engage à connaître les ressources disponibles pour la prévention du suicide;

choisit d’être attentif envers soi-même et son entourage;

s’engage à chercher de l’aide s’il est inquiet pour lui-même ou pour un proche.

« Il ne faut pas oublier que ce sont encore malheureusement trois de nos concitoyens qui s’enlèvent la vie chaque jour; c’est plus de 1000 par an. Chaque suicide est un décès évitable, un décès de trop », insiste M. Fournier. « Signer le manifeste, c’est un premier geste concret, et simple, à poser. Parce que nous ne voulons plus perdre par suicide nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos collègues, nos amis et les gens que nous aimons ».

« Nous souhaitons recueillir des dizaines de milliers de signatures, afin de démontrer qu’ensemble, nous pouvons créer un avenir où la compassion, le soutien et l’engagement collectif servent de filet social, mais aussi influencer les politiques et les actions qui protègeront les plus vulnérables, et ainsi bâtir un Québec sans suicide », conclut M. Fournier.

Besoin d’aide ?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535 353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca