Chambly : lauréate du prix Dollard-Morin pour son engagement envers ses bénévoles

La Ville de Chambly est lauréate d’un Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, dans le volet soutien au bénévolat - municipalité. Une partie de l’équipe municipale ainsi que la mairesse, Alexandra Labbé étaient présentes pour récolter les honneurs à l’Assemblée nationale du Québec, le 25 octobre dernier.

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable de ces personnes qui réalisent des actions bénévoles en loisir et en sport pour le développement de leur communauté. Il vise également à souligner l'engagement des municipalités et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions. Il est réalisé en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l’Association québécoise du loisir municipal.

Le bénévolat représente un engagement collectif et la Ville de Chambly en a pleinement conscience. Afin de favoriser l’engagement des gens de cœur, elle a enrichi son Programme de soutien et de reconnaissance des bénévoles. Déployé sur plusieurs années, celui-ci vise à encadrer, à former et à valoriser l’implication bénévole.

Ainsi, le Brunch des administrateurs permet à l’équipe municipale de discuter avec les responsables des organismes tout en profitant de formations variées pour dynamiser le milieu.

La Ville tient également la Soirée de reconnaissance des bénévoles qui rend hommage aux personnes qui se dévouent activement. Cette traditionnelle activité a été bonifiée en ajoutant la catégorie Hommage aux bénévoles de cœur, dont les lauréates et lauréats sont choisis par les organismes du milieu.

En 2023, elle a dévoilé son Programme d’accompagnement pour la relance culturelle qui permet d’offrir des consultations avec des spécialistes et de l’aide financière. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Politique d’admissibilité et de soutien des organismes qui propose un panier de services, dont une visibilité sur les plateformes municipales.

La Ville a aussi déployé une campagne de bienveillance pour sensibiliser la population à l’isolement social et encourager le bénévolat sur son territoire. Grâce à ses nombreuses activités de reconnaissance et de valorisation, la Ville de Chambly fait briller ses bénévoles de mille et une façons.