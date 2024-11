Via Rail demande un contrôle judiciaire sur les restrictions de vitesse du CN

Via Rail demande un contrôle judiciaire à l'égard des raisons pour lesquelles la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a imposé des restrictions de vitesse à ses nouveaux trains de passagers.

La société d'État affirme qu'elle demande un contrôle judiciaire à la Cour fédérale après que de nombreuses tentatives de dialogue avec l'entreprise n'ont pas permis d'obtenir des raisons valables pour le changement.

Elle soutient que les restrictions imposées le mois dernier causent des retards quotidiens sur le corridor Québec-Windsor de Via Rail, affectant des milliers de passagers et nuisant à la réputation de Via Rail auprès des voyageurs.

Le CN indique dans un communiqué qu'il a imposé les restrictions de vitesse aux passages à niveau compte tenu de l'expérience de l'industrie et des risques connus associés à des trains similaires.

Via Rail a fait valoir en octobre qu'aucun incident aux passages à niveau n'a été signalé au cours des deux années écoulées depuis la mise en service de 16 rames de trains Venture de Siemens.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX:CN)