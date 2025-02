Le nombre de transplantations d'organes augmente, mais la liste d'attente stagne

La douzième année du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe bat son plein avec près de 5 000 Québécois qui participent. Il ne reste deux semaines avant la fin de cette campagne de financement et de sensibilisation. À mi-parcours, la fondation indique que pour le moment plus de 462 000 $ ont été récolté pour soutenir la cause de ...