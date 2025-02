Matières dangereuses: le Québec exporte quatre fois plus qu'il n'importe

La Société canadienne de pédiatrie réclame une meilleure réglementation et des mesures de sécurité pour protéger les enfants qui conduisent des véhicules hors route (VHR), y compris des véhicules tout-terrain et des véhicules côte à côte. La société affirme que les enfants et les adolescents représentent environ le tiers des décès liés aux ...